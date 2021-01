Mobilität im Kreis Viersen : NEW-App bietet größeres Ticket-Sortiment

Von Montag an lassen sich in der NEW-App deutlich mehr Ticketarten kaufen als bisher. Foto: Heribert Brinkmann

Viersen Vom 1. Februar an bietet die NEW mobil Viersen ein ergänzendes Angebot für den Online-Ticketvertrieb an. Kunden finden ab diesem Zeitpunkt neben dem regulären Ticket-Sortiment auch das 30-Tage-Ticket mit flexiblem Start, Zehner-Tickets, Vier-Stunden-Tickets sowie Happy-Hour-Tickets in der App.

Sie steht bei Google Play oder im App Store zum Herunterladen zur Verfügung.

Bus- und Bahnfahrten sind damit unmittelbar nach dem Ticketerwerb möglich. Die App der NEW mobil Viersen ist so konzipiert, dass alle wichtigen Informationen auf einen Blick abgerufen werden können. Im Abfahrtsmonitor erhalten Kunden alle Meldungen über ihre Fahrt in Echtzeit.

Relevante Standorte, wie zum Beispiel „Nach Hause“ oder „Zur Arbeit“, können außerdem im „persönlichen Bereich“ abgespeichert werden, um Fahrten effizient zu planen. Dort befinden sich auch alle aktuellen Tickets.

