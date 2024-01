Neujahrsempfang in Brüggen Bürgermeister Gellen versprach Einsatz für Frieden und vergab Ehrenplakette

Bürgermeister Frank Gellen (CDU) nannte in seiner Neujahrsansprache kurz Projekte aus 2023, wie die Renovierung der Schule in Bracht, das neue Heizhaus an der Doppelturnhalle, die archäologischen Funde auf dem Kreuzherrenplatz und die Bewilligung des integrierten Handlungskonzepts, mit dem im Zentrum Brüggen mit 60-prozentiger Förderung diverse Vorhaben in Millionenhöhe anstehen. Zum kurzen Ausblick auf 2024 gehörten Maßnahmen am Kreuzherrenplatz, die Umgestaltung der Borner Straße und die noch offene Schwimmbad-Frage. Gellen wolle positiv in das Jahr gehen und etwa die in Brüggen weiter ankommenden Geflüchteten als Chance, nicht als Krise sehen, etwa um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.