Corona-Pandemie : Neue Covid-19-Fälle an 14 Schulen und Kitas im Kreis Viersen

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 381 Menschen als infiziert. 18 neue Fälle stehen dabei in Zusammenhang mit 14 Schulen und Kitas. Der Inzidenzwert steigt weiter an.

Betroffen sind unter anderem die Europaschule in Schwalmtal (eine Neuinfektion), in Viersen die SBH West (zwei Neuinfektionen), das Clara-Schumann-Gymnasium (eine Neuinfektion) und die Albert-Schweitzer-Schule (zwei Neuinfektionen), die KGS Bracht in Brüggen (eine Neuinfektion) und die KGS Am Lütterbach in Niederkrüchten (eine Neuinfektion). Eine Neuinfektion meldet der Kreis Viersen zudem für das Haus Breyell am Lambertiturm in Nettetal.