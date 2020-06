Hoher Busch in Viersen : Kulturbühne: Klassik, Club-Sounds und neue Kinozeiten

Viersen In der dritten Programmwoche gastieren auf der Vierfalt-Kulturbühne am Hohen Busch unter anderem die Niederrheinischen Sinfoniker, das Schlagwerkensemble Repercussion und DJ Phil Fuldner, Mundharmonikaspieler Konstantin Reinfeld und Pianist Benyamin Nuss.

Ab sofort gelten neue Startzeiten für das Autokino am Hohen Busch: Die Filmvorführungen auf dem Ascheplatz an der Josef-Kaiser-Allee beginnen statt wie bisher um 19.30 erst um 21 Uhr. Das teilte die Viersener Stadtverwaltung mit. Einlass ist wie gewohnt eine halbe Stunde vor Filmstart. Die nächste Vorführung ist am Dienstag, 23. Juni – dann läuft am Hohen Busch der Film „Moonlight“. Den zweiten Teil des Kino-Programms in der Woche ab dem 22. Juni bildet „Night on Earth“ am Donnerstag, 25. Juni.