Veranstaltungsprogramm in Viersen : Von Wohnraummangel bis Weihnachtsmarkt

Jochen Häntsch. Foto: Martin Röse

Viersen Die SPD-AG 60plus hat ihr Veranstaltungsprogramm fürs zweite Halbjahr fertig. Los geht’s am 15. August.

Das neue Halbjahresprogramm der SPD-AG 60plus ist fertig. Jochen Häntsch, SPD-Urgestein und Sprecher der SPD-AG 60plus, ist zufrieden: „Sehr vielseitig und interessant“ sei es, sagt er.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag, 15. August, mit einem Vortrag von Lukas Siebenkotten , Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, zu dem aktuellen Thema „Wohnraummangel und bezahlbare Mietpreise“.

Knapp zwei Wochen später lädt die SPD AG zu einem ganz anderen Thema ins Allgemeine Krankenhaus Viersen ein: Chefarzt Knut Franke von der Klinik für Urologie wird am Mittwoch, 28. August, über Altersprobleme mit Blase und Nieren und über Gefahren durch Blasen- und Nierenkrebs informieren.

Drei sehr unterschiedliche Veranstaltungen sind auch für den Monat September vorgesehen. Am 4. September findet eine Besichtigungsfahrt zum Braunkohlentagebau Garzweiler statt, am 11. September wird der Vorsitzende des Heimatvereins Viersen, Albert Pauly, durch den Skulpturenpark führen. In der letzten Septemberveranstaltung ist am 25. September im Rahmen einer Rheinischen Kaffeetafel eine Talkrunde mit Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und dem Viersener Entertainer Frank Bühler geplant.

Vielseitig ist das AG-Programm auch im Oktober und November. Am 9. Oktober wird die zuständige Sachbearbeiterin des Viersener Sozialamtes, Elisabeth Fechter, über das Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ informieren; für den 15. Oktober ist dann eine Bustour nach Bonn mit Stadtbesichtigung und Besuch des Hauses der Geschichte vorgesehen, und am 30. Oktober wird die Chefärztin für Psychiatrie in der LVR-Klinik Süchteln, Lijljana Joksivomic, über das Thema „Psychosomatik“ referieren.

„Sicherlich etwas ganz besonderes wird die Veranstaltung am 9. November aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls sein“, sagt Häntsch. Im Rahmen eines „Gesamtdeutschen Frühstücks“ mit Spezialitäten aus Ost und West werde in Wort und Bild noch einmal dieses historischen Ereignisses gedacht.

Für den 19. November ist eine Fahrt nach Krefeld mit Besuch der dortigen Synagoge und einem Vortrag des Rabbi Wagner geplant. Seinen fast schon traditionellen Abschluss findet das AG-Programm dann in den beiden Fahrten zum Weihnachtsmarkt. Diesmal ist am 10. und 12. Dezember der Advents- und Krippenmarkt in Kevelaer das Ziel – verbunden mit einer Stadtführung.

Die SPD-AG 60plus ist eine Gruppierung von mittlerweile weit mehr als 200 Viersenern, die sich für vorwiegend lokale Themen und Probleme interessieren. Die Mitgliedschaft in der Partei ist nicht erforderlich, um an dem AG-Programm teilzunehmen. Weder wird ein Beitrag erhoben, noch besteht die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme an den Veranstaltungen, informiert die Gruppe.