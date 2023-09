Internetplattform jetzt online Neues Tourismus-Portal für Brüggen

Allzu lange Texte finden sich im neuen Freizeit- und Tourismusportal der Burggemeinde Brüggen nicht. Darauf haben die Gestalter von www.bewusst-brueggen.de aber absichtlich verzichtet, ganz bewusst, sozusagen: „Es soll eine bildlastige Seite sein, die attraktiv ist“, erläuterte Webentwickler Stefano Picco von der Mönchengladbacher Agentur Spic One am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Die Beiträge im neuen Portal sollen „schnell und einfach“ aufrufbar sein, gleichzeitig sollen viele Informationen bereitgestellt werden. Für rund 8100 Euro hat die Burggemeinde die Plattform von Spic One gestalten lassen, inhaltlich bespielt wird sie von der Gemeindeverwaltung. Unter anderem über Kulturveranstaltungen, Gastronomie, Einzelhandel und Übernachtungsmöglichkeiten können sich Besucher informieren. Seit diesem Freitag ist das Portal online erreichbar.