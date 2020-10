Straßenverkehr in Brüggen : Neues Schild und neue Pflanzen für den Kreisverkehr

Im Kreisverkehr steht ein neues Sonnenblumen-Schild. Foto: Daniela bsuchkamp/Daniela Buschkamp

Brüggen Seit Mitte Juni fehlte im Kreisverkehr an der Boisheimer Straße ein auffälliges Sonnenblumen-Schild mitten in der Grünfläche. Es war das Logo vom Christoph Platzer, Inhaber des Geschäfts „Brüggener Blumentopf“ an der Lüttelbrachter Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Doch bei einem Unfall war das vor zwei Jahren aufgestellte Schild umgefahren worden. Das war vielen Brüggenern aufgefallen, sie hatten deswegen bei bei der Gemeindeverwaltung angerufen hatten. Seit wenigen Tagen ist eine neue Auflage der Sonnenblume nun wieder an ihrem angestammten Platz zurück. Christoph Platzer will den Kreisverkehr in Zukunft auch anders gestalten, kündigte er an.

(busch-)