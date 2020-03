Neueröffnung in Viersen : Sushi in Süchteln

Geschäftsführer Dinh im neu eröffneten Kumoo an der Hochstraße 2 in Süchteln. Neben Sushi und Grillgerichten wird dort auch Frühstück serviert. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Im neu eröffneten Restaurant Kumoo gibt es neben rohem Fisch auch Grillgerichte und Currys.

Seit wenigen Tagen ist das Kumoo an der Hochstraße 2 in Süchteln geöffnet. Im Innenraum hat es rund 50 Sitzplätze. Kumoo sei das japanische Wort für „Wolke“, erklärt Dinh. Noch kurz vor der Eröffnung waren die Scheiben großflächig mit Papier zugeklebt, „wir haben klammheimlich aufgemacht und keine Werbung gemacht“, sagt der 50-Jährige. Aktuell habe das Kumoo sechs Mitarbeiter, „wir möchten, dass das Team wächst und sich einspielt.“ Natürlich denke er auch an den Umsatz, „aber der Service ist sehr wichtig“. Dinh betont: „Wir wollen langfristig hier bleiben.“

Erst war an dem Standort ein Bistro, danach folgten nacheinander zwei Restaurants mit mediterraner Küche: Ist Dinh besorgt, dass auch das Kumoo dort nicht auf Dauer durchhält? „Jede Investition ist natürlich ein Risiko“, sagt der Geschäftsführer. Aber besorgt sei er gar nicht. Der Inhaber des Kumoo sei ein erfahrener Gastronom, so habe er etwa bis vor wenigen Monaten das Sushi-Restaurant Yakii in Nettetal-Lobberich betrieben. Das Kumoo gehöre keiner Kette an, es sei ein eigenständiges Restaurant, ergänzt er. „Was mich hier an dem Standort als erstes angesprochen hat, ist die Außenterrasse mit bis zu 80 möglichen Sitzplätzen“, erzählt Dinh. Der alte grau angestrichene Holzzaun ringsrum ist weg, ersetzt durch eine Einfassung aus Glas. Die habe ein Glaser aus Süchteln extra noch kurzfristig angefertigt, sagt der Geschäftsführer. Bald sollen auf der Terrasse Tische und Stühle stehen, damit die Süchtelner dort, wenn es warm genug ist, frühstücken können – oder zu Mittag essen, oder abendessen.