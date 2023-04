Prinzenpaar von Viersen-Dülken Ein Kindheitstraum wird wahr

Die Freude am Karneval wurde der Prinzessin in spe in die Wiege gelegt: „Ich komme aus St. Tönis, und dort habe ich gemeinsam mit meiner Familie immer Karneval gefeiert.“ So war ihre Mutter im örtlichen Karneval auch lange als Funkemariechen unterwegs. Auch Mark Aretz fand als gebürtiger Dülkener schnell zum Karneval – oder der Karneval zu ihm: „Als Dülkener kommt man am Karneval nicht vorbei. Als Kind habe ich mir natürlich den Rosenmontagszug angeschaut, mit 16 ging es dann so richtig los“, erinnert er sich. Seit 1998 unterstützt das Ehepaar gemeinsam als Mitglied im Kaos-Team und beim Freundeskreis Alibi den Rosenmontagszug in Dülken. Worauf sie sich kommende Session am meisten freuen? „Erstmal auf die Proklamation. Wir sind sehr gespannt. Generell ist auch viel neu für uns“, sagen die beiden.