Einkaufen in Brüggen : Mode-Outlet öffnet an der Klosterstraße

Silvia van Beekum eröffnet ein neues Geschäft in Brüggen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die gebürtige Brüggenerin Silvia van Beekum eröffnet am 1. Februar, 10 Uhr, einen Outlet-Store an der Klosterstraße 51 in Brüggen.

Silvia van Beekum ist in Brüggen aufgewachsen, hat unter anderem an der Kreuzherrenschule gelernt. Dann zog sie nach Wegberg, machte sich zunächst mit einem Café, dann mit zwei Boutiquen selbstständig. Jetzt kehrt sie in die Burggemeinde zurück und schließt eine kürzlich entstandene Lücke im Zentrum.

An der Klosterstraße 51 hat soeben „Lisas kleiner Laden“ geschlossen. Silvia van Beekum übernimmt ihn ab 1. Februar. Sie will dort Mode aus der vergangenen Saison von Größe 36 bis 50 anbieten: „Auch Markenware.“ Zuvor will sie das Geschäft noch etwas umgestalten.

In Wegberg führt die gebürtige Brüggenerin zwei Läden: „Trends & Lifestyle“ mit Mode von Größe 34 bis 42 und „By Silvia“ für kurvigere Frauen von Größe 40 bis 50. Drei weitere Geschäfte leitet Silvia van Beekum in Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss und in Mönchengladbach-Giesenkirchen. „Eigentlich habe ich mit fünf Läden genug zu tun“, sagt sie mit einem Lächeln. Doch per Zufall habe sich über den Kontakt zu Lisa Sprafke die Chance ergeben, nach Brüggen zurückzukehren. Jetzt ist Silvia van Beekum gespannt, wie die Brüggener und andere Kunden das Outlet-Angebot annehmen. Sie will donnerstags und freitags von je 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und an Sonntagen ab 13 Uhr öffnen.

(Busch-)