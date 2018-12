Brüggen: Kickboxen lernen in der Brachter Sporthalle Südwall

Brüggen Der Sportverein Jungblut Born hat sein Programm aufgestockt. Neu ist auch ein Nähkurs.

Kickboxen ist ein neues Angebot im Sportverein Jungblut Born. Darunter fällt die Mischung von Selbstverteidigung, Fitness und Gesundheit. Die Teilnehmer treffen sich einmal die Woche in der Brachter Sporthalle Südwall; jeden Montag zwischen 19.30 und 22 Uhr und zweimal am Alster Kirchweg (da stehen noch keine regelmäßigen Trainingszeiten fest).

Trainer ist der 37-jährige Nader Karimi Jafari. Seit drei Jahren lebt der KfZ-Mechaniker in Deutschland. Flott lernte er die Landessprache und integrierte sich. In Iran war er Landesmeister im Boxen, Kickboxen und Mixed Martial Arts, das sämtliche Kampfsportarten mit Tritt- und Fußtechniken vereint.

Seit dem Start kommen bereits 25 Teilnehmer zwischen neun und 25 Jahre zu seinem Training, davon sind die Hälfte Migranten. Begonnen hat Nader Karimi Jafari das Training auf der Wiese am Brüggener Schwimmbad. Das beobachtete Uschi Schmitz und sprach ihn an. Da sie in der Brüggener Flüchtlingshilfe tätig ist, suchte sie über den Gemeindesportverband Brüggen für ihn einen Sportverein und eine wetterfeste Trainingsstätte. Dieses Angebot fördert das Integrationsprogramm vom Land NRW „KommAn“.

Ein weiterer gestarteter integrativer Kurs ist ein Nähkurs, der zurzeit in der Unterkunft am Bernhard-Röttgen-Waldweg stattfindet. Geplant ist eine Plauderrunde für Brüggen. Für einen Nähkurs und Plauderrunde sucht die Flüchtlingshilfe noch Räume in Brüggen, da das Camp am Bernhard-Röttgen-Weg im März nicht mehr zur Verfügung steht.