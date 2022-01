Neue Teststelle in Niederkrüchten : Neues Drive-in-Testzentrum in Niederkrüchten-Elmpt

Niederkrüchten Nicht nur in Dam, sondern auch Elmpt gibt es nun die Möglichkeit, ein Drive-In-Testzentrum zu nutzen. Der Kreis hat die Einrichtung weiterer Testzentren genehmigt.

Ein neues befindet sich als Drive-In in der Gemeinde Niederkrüchten, in Niederkrüchten-Elmpt am Adolph-Kolping-Platz. Dies teilte die Gemeindeverwaltung mit. Ein anderer Betreiber, die Jansen, Stevens & Krenzien GbR, führt bereits seit Mai 2021 eine Drive-In-Teststelle am Raiffeisenmarkt, Sohlweg 1 in Niederkrüchten-Dam. Beide Betreiber empfehlen für ihre jeweiligen Einrichtungen, die „Chayns“-App für die Terminbuchung zu nutzen. Ein Test ist aber auch ohne vorherigen Termin möglich.