Viersche Helau Von Prinzen, Senatoren und Oavermöhnen

Zweieinhalb Jahre hat Weinforth in seinem Privatarchiv, im Stadtarchiv in der Turnhalle, in Zeitungsbänden im Lesesaal gestöbert und dann alles zusammengefasst. Ein Ergebnis: Immer schon ging es ums liebe Geld. Etwa in der Session 1952/53: Die Freigabe der Festhalle am Karnevalssamstag und eine gewisse finanzielle Unterstützung der Stadt für den Karnevalszug am Sonntag standen an. Doch der alte Hauptausschuss fühlte sich wegen anstehender Wahlen nicht mehr zuständig, der neue nahm die Vorgänge lediglich zur Kenntnis. Aber es gibt wohl auch Narren, die „hinter jeder Brombeerhecke einen Feind wittern. 1950 kam es fast zu einer Art Narrenkrieg zwischen Dülken und Viersen, als in Viersen der Möhnetreck auf Rosenmontag gelegt wurde, wo doch an dem Tag in Dülken traditionell Rosenmontagszug ist.