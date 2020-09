Neues Angebot in Niederkrüchten : NRW-Premiere für Servicemobil der Telekom

Das Telekom-Servicemobil steht am Samstag, 12. September, auf dem Parkplatz von Trinkgut in Dam. Foto: Heribert Brinkmann

Niederkrüchten Mit ihrem Servicemobil will die Telekom gezielt Menschen in ländlichen Regionen erreichen. Für die Premiere in NRW ist Niederkrüchten ausgewählt worden: Am Samstag steht das Mobil auf dem Parkplatz von Trinkgut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Telekom strukturiert ihren Service neu. Dazu gehört auch das Servicemobil, mit dem die Telekom besonders in ländliche Gebiete fahren will. Am Samstag, 12. September, ist das Mobil von 10 bis 18 Uhr am Gewerbering 19 auf dem Parkplatz von Trinkgut zu finden. Niederkrüchten ist für die Premiere in NRW ausgewählt worden. Den allerersten Auftritt hatte das kleine rollende Servicecenter in Boppard in Rheinland-Pfalz. Die Telekom hat ihre Kunden in Niederkrüchten angeschrieben und auf das Servicemobil hingewiesen.

Der Stand, der mit zwei Mitarbeitern besetzt ist, dient nicht dem Verkauf, sondern allein dem Service. Dort werden Fragen zu Tarifen, Breitbandversorgung, Mobilfunkvertrag oder Störungen beantwortet. Die Telekom, so Pressesprecher Stefanie Halle, erfindet ihren Service derzeit neu. Dazu gehört auch das Servicemobil.

Mit ihm will der Kundenservice gezielt die Menschen in ländlichen Regionen erreichen. Dort, wo es im Umkreis von 20 Kilometern derzeit keinen Telekom-Shop oder Service-Partner gibt. Und wenn das Servicemobil wieder abgefahren ist, hilft die Servicenummer 0800 3301000 weiter.

(hb)