Interview Klaus Amberg : Neues Angebot für Niederkrüchten: „Weihnachten am Lütterbeach“

Neues Angebot für Niederkrüchten: „Weihnachten am Lütterbeach“

Interview Niederkrüchten Pause für den Lütterbeach im Sommer. Im Moment wird alles abgebaut. Jetzt gibt es neue Pläne für den Winter: Ab November plant Caterer Klaus Amberg am Lindbruch erstmals ein weihnachtliches Angebot.

Caterer Klaus Amberg räumt gerade die Möbel am Lütterbeach zusammen, hat aber schon neue Pläne für die beliebten Treffpunkt mit Seeblick.

Nein, das müssen sie nicht. Wir wollen den Menschen schon vorher einen Treffpunkt bieten. Wenn wir von der Verwaltung die Genehmigung erhalten wollen wir vom 26. Dezember bis 20. Dezember ,Weihnachten am Lütterbeach’ anbieten: Wir wollen den Platz weihnachtlich mit Tannenbäumen und Lichtern schmücken, es wird ein großes, offenes Zelt geben. Angeboten werden Getränke, Reibekuchen und vielleicht auch Haxen. Allerdings voraussichtlich nicht mit einer so großen Speisekarten wie jetzt.

Es kamen rund 20 bis 30 Prozent weniger Gäste als bei der Premiere 2019. Aber darunter waren viele Besucher aus Mönchengladbach oder Düsseldorf. Das zeigt: Die Menschen nehmen das Angebot an. Wegen der Corona-Schutzverordnung waren die Abläufe anders: Die Gäste mussten sich etwa registrieren, Sicherheitsabstände mussten eingehalten werden. Aber ich kann mich bei unseren Gästen nur bedanken: Sie waren sehr diszipliniert und haben sich an die Vorgaben gehalten.

Mobilität in Dormagen

Mobilität in Dormagen : Dormagener können neues Carsharing-Angebot nutzen

Trauerort für Eltern in Niederkrüchten

Trauerort für Eltern in Niederkrüchten : Neues Grabfeld für „Sternenkinder“

Am Sonntag war der letzte Tag am Lütterbeach. Was ist jetzt zu tun?