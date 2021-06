Freizeit in Brüggen : Neues Angebot für Familien in der Fußgängerzone

Mehr Familien in die Brüggener Fußgängerzone locken: Das will der Werbering mit einer neuen Aktion. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Brüggen Der Werbering startet in der Fußgängerzone in den Sommerferien ein neues Angebot, das speziell Familien ansprechen soll. Allerdings müssen einige Kinder dafür erst aufräumen.

Nicole Kowarsch, die Vorsitzende des Werberings Brüggen, liegt der Wochenmarkt am Nikolausplatz am Herzen. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Kowarsch. „Aber wir möchten den Wochenmarkt stärken und am Freitag nicht nur die Kunden in das Zentrum holen, sondern insbesondere auch Familien mit Kindern, natürlich unter Berücksichtigung der Pandemie.“ Am Freitag, 9. Juli, startet der Händlerzusammenschluss deshalb ein neues Angebot speziell für Mädchen und Jungen in der Fußgängerzone.