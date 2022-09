Essen gehen in Schwalmtal : Neueröffnung am Waldnieler Marktplatz

Neueröffnung am Waldnieler Marktplatz

Essen gehen in Schwalmtal

Schwalmtal Ein neuer name, aber vertraute Gerichte Die „Taverne Elia“ ist dem „Ariston Grill“ gewichen. Wer den gastraumberitt, rlebt eine Überraschung. Was die neue Besitzer-Familie dort verändert hat.

(busch-) Wo früher die „Taverne Elia“ und der „Marktgrill“ am Waldnieler Marktplatz waren, ist jetzt Familie Brozos aus Mönchengladbach eingezogen und hat dort umfangreich renoviert. Vater Athanasios, Mutter Amalia sowie ihre beiden Söhne Ioannis und Apostolos führen dort seit Kurzem den neuen „Ariston Grill“. „Wir sind bisher sehr zufrieden mit den ersten Wochen“, sagt der 24-jährige Ioannis Brozos.

Verschwunden ist das rustikale Ambiente, eingezogen sind zurückhaltende Grau- und Beige-Töne, helle Stühle stehen vor dunklen Tischen. 30 Plätze gibt es drinnen und ebenso im Biergarten . Auch die Geräte seien ersetzt worden, erläutert Brozos. Ein Blickfang ist auch nach der Neueröffnung eine gut bestückte Ausgabetheke, Fleisch dreht sich am Gyros-Spieß, in den Fritteusen brutzeln etwa Pommes frites.

Was sich hinter dem neuen Namen verbirgt, erläutert in Viersen ausgebildete Restaurantfachmann Ioannis: „Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet ,kleine Mahlzeit am Morgen oder Mittag’“.