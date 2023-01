Arbeiten vom Schwalmverband beendet Neuer Weg hinter dem Deich

(off) Der neue Schwalmdeich am Drei-Gemeinden-Eck Schwalmtal-Niederkrüchten-Brüggen kommt gut in der Bevölkerung und bei den Nah-Touristen an. Vergessen ist der nicht mehr passierbare unmittelbare Wanderweg an der Schwalm entlang, weil hier an verschiedeneren Stellen Wasser von der Schwalm unmittelbar in das neue Gebiet reinläuft. Auch die seinerzeit von der SPD Schwalmtal gestiftete Sitzbank hat einen neuen Standort und wird gut frequentiert. Der Wanderweg entlang des Deiches wird gut genutzt von Spaziergängern, Radfahrern und Hundehaltern. Sonntags gehen viele hier zum kleinen Wald und über einen Wanderweg zum Borner See oder zum etwas weiteren Hariksee. Als das Gewässer des Schwalmdeiches kürzlich zugefroren war, schlidderten schon die ersten Eltern mit Kindern über das Eis. Auch der Silberreiher wurde in diesem Gelände schon häufiger gesichtet, wie auch Enten, Gänse und Schwäne. Foto: Paul Offermanns

Foto: Paul Offermanns