Rettungswache an der Gerberstraße : Neuer Wagen für den Notarzt

Rettungswache an der Gerberstraße

Viersen Die Viersener Feuerwehr hat ein neues Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Der Vorgänger wurde nach gut sechs Jahren ausgemustert, informiert ein Stadt-Sprecher. Ein weiteres neues NEF als Reservefahrzeug soll folgen.

Ein NEF ist mit medizinischem Gerät, Medikamenten und einer Notfallausrüstung ausgestattet. Gesteuert wird das Einsatzfahrzeug von einem Rettungsassistenten oder einem Notfallsanitäter. Auf dem Beifahrersitz nimmt ein Notarzt Platz. Standort von Fahrzeug und Besatzung ist die Rettungswache an der Gerberstraße in Viersen – von dort aus startet das NEF, wenn es angefordert wird. Am Einsatzort nehmen NEF-Besatzung und die Kräfte aus dem unabhängig anrückenden Rettungswagen (RTW) gemeinsam die Arbeit auf.