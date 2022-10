Brauchtum in Schwalmtal : Neuer Vorstand bereitet Martinszug in Waldniel vor

Schwalmtal In diesem Jahr soll es mit dem Zug wieder klappen. Es gibt einen neuen Vorstand für den Martinsverein, allerdings werden keine Sammler von Haus zu Haus gehen.

Die Corona-Pandemie hat so manches durcheinandergewirbelt. Auch den Vorstand des St. Martinsvereins Waldniel. Der langjährige Vorsitzende Gerd Verführt trat zurück. Uwe Schmitz, früherer Kassenwart, schlug vor, junge Leute in den noch nicht eingetragenen Verein zu holen, damit eine Kontinuität in der Arbeit gewährleistet sei, erzählt Luisa Ungerechts.

Der Verein kümmert sich um den Zugweg, die Feuerwehr, das große Martinsfeuer, die Musik und die Tütenausgabe. In diesem Jahr gibt es aber nicht wie früher Haussammlungen. Stattdessen wird der Tütenverkauf abgewickelt über eine Tütenkarte für alle in der Grundschule und den Kindergärten angemeldeten Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren in der Schule bzw. im Kindergarten. Der freie Verkauf findet am Donnerstag, 6. Oktober, und Dienstag, 18. Oktober, jeweils zwischen 14 und 20 Uhr, in der Schillerstraße 41 statt. Die Tüten werden dann in der Grundschule ausgegeben. Der Verzicht auf die Sammlung – so zeigen Kommentare auf der Facebook-Seite – wird bedauert. Aber da man nicht wisse, wie sich die Corona-Situation entwickele, so Ungerechts, wollte man von der Haussammlung absehen.