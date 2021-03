Bäderfrage in Brüggen und Niederkrüchten : Neuer Vorschlag für interkommunales Bad

Bäderfrage in Brüggen und Niederkrüchten

Dienstag will Bürgermeister Frank Gellen den Rat informieren. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nach der Absage für das Brimges-Areal muss jetzt eine alternative Fläche gefunden werden. Am Dienstag wird Brüggens Bürgermeister Frank Gellen den Rat informieren.

Frank Gellen Ich habe gehofft, dass nach Abwahl des Präsidenten Trump die Chance besteht, dass unterirdische Fake-Politik der Vergangenheit angehört. So wie einige wenige Befürworter eines Freibads in Niederkrüchten mit diesem Thema umgehen, musste ich erkennen, wie sehr ich mich geirrt habe. Persönlich habe ich mit Bürgermeister Kalle Wassong und Herrn Bultmann gesprochen, der die Idee eines interkommunalen Schwimmbads uneigennützig unterstützen wollte.

Wie schätzen Sie den Diskussionsverlauf rund um das Brimges-Areal etwa in sozialen Medien wie Facebook ein?

Gellen Ich persönlich erachte es als völlig unakzeptabel, wie einige wenige das Angebot einer Privatperson und die Bemühungen der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten zur Durchsetzung eigener Interessen kommentiert haben. Wie frech und gemein ist es, wenn Menschen diese Absicht in einer Art und Weise herabwürdigen, dass sich Herr Bultmann und seine Familie zum Schutz entscheiden, ihre Zusage nicht mehr einhalten zu können. Aus Brüggener Sicht kann ich keinen der angeblichen Vorwürfe gegen Familie Bultmann-Brimges bestätigen. Leider habe ich die Diskussionen in Facebook nicht verfolgt, sonst hätte ich vorher reagiert. Ich schäme mich persönlich für das der Familie Bultmann-Brimges entgegengebrachte Verhalten. Den so agierenden ,Freibadfreunden’ möchte ich sagen, dass sie aus meiner Sicht nachkommenden Generationen einen unendlich schlechten Dienst erwiesen haben.