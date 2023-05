Neuer Stauraum in Viersen Storebox eröffnet Lager im Stadtzentrum

Das österreichische Unternehmen Storebox bietet ab sofort digitalisierte Lagerabteile im Viersener Stadtzentrum an. Die Idee: wird zu Hause oder im Büro der Stauraum knapp, wandern Omas Kommode, die selten genutzte Sportausrüstung, die Stofftiersammlung oder alte Akten in eine der Lagerboxen an der Hauptstraße. „Natürlich gibt es Gegenstände, zu denen man einen sehr persönlichen Bezug hat, aber der entsprechende Platz dafür fehlt leider. Für solche Fälle bieten wir eine perfekte und sichere Unterkunft für zu große oder zu viele (Lieblings-)Gegenstände“, sagt Ferdinand Dietrich, einer der drei Gründer von Storebox.