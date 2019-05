Ehrung in Viersen : Neuer Mitglieder-Rekord beim größten Sportverein

Bei der Jahreshauptversammlung von Viersens größtem Sportverein ASV Süchteln begrüßte 1. Vorsitzender Wolfgang Güdden die besonderen Ehrengäste Bürgermeisterin Sabine Anemüller, Orts-bürgermeister Wolfgang Genenger, stellvertretender Kreissportbund-Vorsitzender Gisbert Cornelissen und Stadtsportverbands-Vorsitzender Klaus Dieter Grefkes.

„Ich weiß, ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich in Viersen auf die einzigartige und herausragende Mitgliedsstärke Ihres Vereins hinweise, auf die Vielfalt Ihrer sportlichen Angebote, auf die unglaubliche Identifikation der Süchtelnerinnen und Süchtelner mit Ihrem Verein – dem ASV“, sagt Sabine Anemüller. Güdden meldete nach 2016, 2017 und 2018 zum dritten Male in Folge einen neuen Mitgliederrekord: 3207 Sportler, davon 1246 unter 18 Jahre und 1961 ab 18 Jahre aufwärts. „Die Kinder- und Jugendförderung wird immer unser Schwerpunkt sein“, sagt Güdden. „Jetzt kam ein ASV-Übungsleiter mit 35 Kindern aus Alt-Viersen zu uns.“ Er ist stolz auf den neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Süchtelner Höhen, der im vergangenen Jahr entstand. „Der Platz wurde erst durch bürgerliches Engagement ermöglicht.“ Zur Parkplatzsituation auf den Süchtelner Höhen meinte er: „Da muss etwas geschehen.“ Es muss ein zusätzlicher Parkplatz her, um sie gemeinsam zu nutzen verbunden mit der Volksbankarena, Tennisplatz und Sportpark und ausgerichtet auch zur Irmgardiskapelle. „Das bügerliche Engagement in Süchteln will auch hier die Errichtung eines neuen Parkplatzes finanziell unterstützen“, betont Güdden. Er gibt zu bedenken bei der Entwicklung von „bewegtes Viersen“: „Die Sportvereine dürfen dabei nicht vergessen werden. Sport im Verein bedeutet nicht nur Ausübung, es gibt soziale Kontakte und Gespräche mit Austausch. Es entstehen Netzwerke und Freundschaften. All das kann eine ausschließlich auf Individualisierung begrenzte Sportausübung im öffentlichen Raum nicht leisten.“