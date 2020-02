Kunstgenerator-Stipendiat Ole Blank : Der Mann, der gerne groß denkt

Ole Blank ersinnt gigantische Teebeutel und würde gerne eine Ausstellung europäischer Künstler in Viersen organisieren. Der 29-Jährige ist der neue Kunstgenerator-Stipendiat, becircte die Jury mit zerrieselnden Pflastersteinen. Ein Atelierbesuch bei dem Mann, bei dem manches anders ist, als es den Anschein hat.

Der 29-Jährige, der unweit der Ostsee in Lübeck aufwuchs und an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig vor knapp drei Jahren sein Diplom als Freier Künstler machte, ist Viersens neuer Kunstgenerator-Stipendiat. Blank wird für ein Jahr in Viersen leben (im zweiten Obergeschoss der Alten Lateinschule) und arbeiten (eine Etage drunter). Er braucht keine Miete zu zahlen, bekommt ein bisschen Geld, damit er nicht hungern muss. Viersens Kulturdezernentin Çigdem Bern und Ralf Poll vom Sponsor NEW haben ihn gerade willkommen geheißen und sich im Atelier umgeschaut. Was sie gesehen haben: Blank macht Kleines groß (sein Teebeutel ist fast so riesig wie das weiße Bett im Atelier, das übrigens kein Kunstwerk ist, sondern Gästen als Übernachtungsstätte dient), er macht Hartes weich (eine Pflastersteinfläche hat er in 1:1-Größe auf seiner Nähmaschine „Sarah“ in Stoff nachgenäht), und er tut das, was auch jeder Gott gerne macht: Er schöpft. Aus einer Sammlung beschriebener Postkarten hat Blank Papier geschöpft und Umschläge gefaltet, auf dass die alten Inhalte neue Botschaften transportieren. Er will aufräumen mit den verfestigten Vorstellungen von Dingen. Mit diesem Ansatz gewann er auch die Herzen der Jurymitglieder, als er einen Raum der Ausstellung mit Pflastersteinen füllte. Was gelogen ist: Wer den Raum betrat, unter dessen Füßen zerrieselten die Steine, weil Blank sie schlicht aus 2500 Kilogramm Quarzsand und Wasser geformt hatte.