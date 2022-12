Kunstgenerator in Viersen Stipendiat überzeugt mit flachen Skulpturen

Nico Pachali ist 34 Jahre alt. Geboren in Gera, wuchs er in dem „3000-Seelen-Nest“ Wünschendorf nahe Gera auf. Zurzeit lebt er in Hannover. Die Kunst als Berufsziel war ihm nicht in die Wiege gelegt und entwickelte sich erst langsam. „In meiner Kindheit und Jugend hab ich eigentlich nur Fußball gespielt“, erinnert sich Pachali lachend. Seine erste Freundin war sehr kunstbegeistert. Das hinterließ einen bleibenden Eindruck beim ihm. Er wählte den Leistungskurs Kunst am Gymnasium und entdeckte eine neue Seite an sich. Nach dem Abitur war klar: „Ich will Kunst studieren.“