Kinderbetreuung in Schwalmtal : Tagesmutter hält Sprechstunde für Eltern

Schwalmtal Im neuen Kindertagespflegestützpunkt in Amern können Eltern Fragen rund um die Betreuung stellen. Wer sich für die Arbeit als Tagespflegeperson interessiert, kann sich dort auch über die Voraussetzungen und das Bewerbungsverfahren informieren.

Der Kindertagespflegestützpunkt befindet sich im Kindergarten Hoferland, Hoferland 23a, in Amern. Dort bietet Tagesmutter Sabine Volker ab sofort regelmäßig Sprechstunden an, in denen sie Eltern berät und offene Fragen beantwortet. An jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat ist Volker von 18 bis 20 Uhr vor Ort. Der Kreis Viersen bittet Interessenten, die das Gesprächsangebot nutzen möchten, vorher mit Sabine Volker einen Termin zu vereinbaren. Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 0157 34563946 erreichbar.