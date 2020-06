Bildung in Brüggen : Innenausbau für neue Kita in Bracht beginnt

Brüggen Schneller als in der geplanten Rekordzeit von fünf Monaten ist die neue DRK-Kita in Bracht fertiggestellt worden. Die Baukosten liegen mit 2,98 Millionen knapp unter der Prognose. Worauf sich Kita-Leiterin Carina Hilgers jetzt freut.

Eine neue Kita aufzubauen ist der Traum jeder Erzieherin. Für Carina Hilgers (47) wird dieser Traum zum zweiten Mal wahr: Schon als 25-Jährige hat die Schwalmtalerin die Kita Abenteuerland in Niederkrüchten-Elmpt mit aufgebaut. Jetzt übernimmt sie die Leitung der DRK-Kita, die am 1. August am Mevissenfeld mit drei Gruppen starten wird. Was Hilgers freut: „Ich war bereits früh in die Planung eingebunden.“ So konnte sie Ideen einbringen, die für den Alltag praktisch sind. So wird es in dem neuen Gebäude keine Flure als Garderobe geben. „Die Flure sind extra breit. Hier können die Kinder spielen. Das ist doch eine tolle Rennstrecke mit dem Bobbycar“, sagt DRK-Geschäftsführer Detlev Blank beim Ortstermin.