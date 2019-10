Heimat Kreis Viersen : Heimatverein stellt neuen Kalender vor

Das Titelmotiv des Kalenders: Der Bismarckturm in Viersen im Schnee. Foto: Stefan Kaiser/Verein für Heimatpflege

Viersen Für den Kalender 2020 hat Stefan Kaiser Kulturdenkmäler im Naturpark Maas-Schwalm-Nette fotografiert. Ab sofort ist das Werk im Handel. Für die Ausgabe 2021 hat der Viersener Heimatverein auch schon einen Plan.

Fotograf Stefan Kaiser musste sich durch Brombeerbüsche schlagen. Er musste auf Leitern klettern, immer wieder geduldig aufs passende Licht warten, ab und zu mal im Gebüsch rumturnen, Grenzen überqueren – der Viersener war also ordentlich gefordert, um in der Region an seine Wunsch-Motive für den neuen Kalender des Vereins für Heimatpflege zu kommen. „Das war nicht ganz einfach“, sagt er. Aber er hat es geschafft. Ab sofort ist das Werk erhältlich. Die Druckerei Hölter stellt dem Verein 500 Stück zur Verfügung. Der Verkaufserlös wird in die Pflege der Skulpturensammlung Viersen investiert.

Kaiser hat für den mittlerweile zwölften Kalender, den Druckerei und Heimatverein gemeinsam veröffentlichen, Kulturdenkmäler im Naturpark Maas-Schwalm-Nette fotografiert. Bereits für den Kalender 2019 war er in dem Naturpark unterwegs, lichtete Landschaften ab. Aber: „In dem Gebiet gibt es noch weitere Schätze“, sagt Albert Pauly, Vorsitzender des Heimatvereins. Einige davon stehen in der neuen Ausgabe des Kalenders im Mittelpunkt. Neben Kaiser und Pauly betreuen Fred Pollmanns und Reiner Fiege vom Heimatverein das Projekt. Gemeinsam haben sie sich über mögliche Motive Gedanken gemacht und am Schluss aus gut 25 eine Bildauswahl getroffen.

Christoph Hölters, Albert Pauly, Stefan Kaiser, Reiner Fiege, Frank Schmidt (Druckerei, v.l.). Foto: Nadine Fischer

Info

Ziel sei gewesen, die Kulturdenkmäler im Zusammenspiel mit der Natur zu zeigen, erläutert Kaiser. So steht etwa auf dem Titelbild der Viersener Bismarckturm inmitten einer Schneelandschaft, kahle Äste scheinen ihn von der Seite anzustupsen. Für das Januar-Motiv war Kaiser in den Niederlanden und fotografierte die Klosterkirche St. Michael in Steyl, im Vordergrund ist die Maas zu sehen. Die Kalenderblätter zeigen außerdem zum Beispiel: die Schleuse Louisenburg bei Herongen; das ehemalige Rittergut Altenhof bei Kaldenkirchen; Haus Wildenrath bei Wegberg; das Kreiskriegerdenkmal auf den Süchtelner Höhen; die Dionysiuskirche in Asselt bei Roermond; die Kreuzkapelle in Hinsbeck und die Kapelle St. Lucia in Niederkrüchten. Auch für den Kalender 2021 wird Stefan Kaiser dann wohl wieder einige Kilometer in der Region zurücklegen – Thema sollen dann historische Orte im Kreis Viersen sein, kündigt Pauly an.

Das Wasserschloss Dorenburg bei Grefrath im Feuerzauber des traditionellen Weihnachtsmarktes. „Die Kreise vorne sind eigentlich Menschen, die in Aktion sind“, erklärt Stefan Kaiser. Foto: Stefan Kaiser/Verein für Heimatpflege

Der April: Überreste des ehemaligen Fliegerhorstes Venlo, heute Teil einer Gedenkstätte der Opfer der NS-Diktatur. Foto: Stefan Kaiser/Verein für Heimatpflege