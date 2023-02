Wirtschaft in Viersen Neuer Unternehmerpark in Dülken

Viersen · Auf dem ehemaligen Güsken-Gelände in Dülken will Aurelis Real Estate rund 13 Millionen Euro in einen neuen Unternehmerpark investieren. Die Stadt erteilte jetzt die Baugenehmigung. Wann kommen die Bagger?

01.02.2023, 05:15 Uhr

7000 Quadratmeter Lagerfläche und 1400 Quadratmeter Bürofläche sollen an der Heiligenstraße in Viersen-Dülken entstehen. Foto: Aurelis/Ingo Fischer

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen