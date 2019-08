Schwalmtal-Waldniel : Viele Klicks für Film über die Glocken von St. Michael

Schwalmtal Die Glocken von St. Michael sind jetzt auf der ganzen Welt zu hören. Möglich macht dies ein Youtube-Film des Glockenexperten Matthias Dichter.

(akü/busch-) Die Glocken von der katholischen Pfarrkirche St. Michael sind nicht nur in Waldniel zu hören, sondern auf der ganzen Welt. Das liegt an einem neuen Film über sie; dieser wird bei YouTube zurzeit oft angegeklickt. „In den ersten Tagen gab es bereits mehr als 2000 Aufrufe“, berichtet Hermann-Josef Crynen, der die Homepage der Schwalmtaler Pfarrgemeinde betreut. Über die Resonanz im Internet freut sich die Gemeinde. Inzwischen haben mehr als 2300 Menschen den rund 15-minütigen Film gesehen, in dem alle Kirchenglocken zu hören sind.

Auslöser für diese Veröffentlichung war der Besuch des Glockensachverständigen Matthias Dichter in dem Gotteshaus. Er hat die Glocken des Schwalmtaldoms unter seine Fittiche genommen und zeigt sich begeistert: „Das Geläut zählt klanglich zum Besten, was die Glockengießerei Otto in der Nachkriegszeit in das Bistum Aachen geliefert hat.“ Deshalb hat der Experte dazu ein Video erstellt und auf Youtube veröffentlicht.