Wirtschaft in Viersen : Neuer Concept-Store eröffnet in Dülken

Am Freitag eröffnet die Dülkenerin Vanessa Feldt (rechts) am Hühnermarkt ihren Concept-Store. Leila Rudzki von der Wirtschaftsförderung unterstützt das Konzept; es fließen Fördergelder. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen-Dülken Das Ladenlogo wird noch am Schaufenster angebracht, und die letzten Kleidungsstücke kommen noch auf die auf die Kleiderbügel. An diesem Freitag öffnet der „miniundmali“-Concept- Store am Hühnermarkt 4 in Dülken erstmalig seine Türen.