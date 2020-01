50 Jahre Gemeinde Schwalmtal : Neuer Bildband zeigt Schwalmtals schöne Seiten

Schwalmtal Ein neuer Bildband zeigt Menschen, Orte und Natur in der Gemeinde Schwalmtal. Das Projekt dauerte über ein Jahr, Lothar Lange sichtete dafür mehr als 500 Fotos.

Über die Planung der Jubiläumsevents „Sommernachtstraum“ hat Lange den Fotografen Werner Lüders getroffen und Kontakte geknüpft zu anderen Fotografen wie Agathe Bongatz , Aldo Tortora , Angela Klein , Birgit Sroka , Brigitte Feikes , Christian Fischer , Daniel Borberg , Georg Ruhm , Oliver Mankowski , Patrik de Baene , Thorsten Voehrs , Ulrich Stevens und Werner Hübner . Auch Vereine reichten Fotos ein. Mehr als 500 hat Lange gesichtet, an die 300 schafften es ins Buch. Manchmal durch Zufall: So sei CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Gisbertz im roten Pyjama mit der Schwalmtalbühne zu sehen. Gezeigt werden auch Paul Lentzen , Bürgermeisterkandidat der Grünen, und der kürzlich verstorbene, langjährige Pastor Wilhelm Kursawa auf einem Hochzeitsfoto: „Ich suchte ein Bild aus dem Innern der Kirche“, erinnert sich Lange. Daniela Buschkamp

Info „Traumzeit“ (zehn Euro) ist erhältlich beim Bürgerservice, in den Sparkassenfilialen Amern und Waldniel, bei der Firma Heinrich Mohren in Amern und in der Dombuchhandlung in Waldniel.