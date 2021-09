Sicherheit in Viersen : Neuer Bezirksdienstbeamter bei der Polizei Viersen

Viersen Bei der Viersener Polizei hat ein neuer Bezirksdienstbeamter seine Arbeit aufgenommen. Polizeioberkommissar Guido Dausend ist Ansprechpartner für die Stadtteile Beberich, Bockert und Hoser.

Die Bezirksdienstbeamten – in der Stadt Viersen gibt es insgesamt vier – pflegen die Kontakte zu Bürgern, Gruppen, Institutionen und Organisationen. Sie wirken bei der Verkehrssicherheitsarbeit im Bezirk mit, helfen bei der Kriminalitätsbekämpfung – insbesondere bei Vorsorgemaßnahmen. „Ich will den Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt Dausend. Er bietet auch persönliche Sprechstunden in seinem Büro in der Kreispolizeibehörde an der Lindenstraße an, ist unter Telefon 02162 3770 erreichbar.