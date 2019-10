Gastronomie in Viersen : Hindenburg soll verkauft werden

Restaurant und Hotel an der Hindenburgstraße in Süchteln sind seit einigen Wochen geschlossen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Die Eigentümer möchten nicht mehr verpachten, sie suchen einen Nachfolger. Und der soll auch schon so gut wie gefunden sein.

Seit rund drei Monaten bleibt der Parkplatz am Restaurant und Hotel Hindenburg leer, steht kein Koch mehr in der Küche und bereitet italienische Spezialitäten zu: Der Betrieb an der Hindenburgstraße 65 in Süchteln ist dauerhaft geschlossen. Und das, obwohl der Laden lief. „Eigentlich bis zuletzt“, sagt Hans-Wilhelm Janissen, Miteigentümer des Gebäudes. Doch der Pächter habe gesundheitliche Probleme gehabt, alles sei wohl einfach zu viel geworden – Janissen möchte nicht näher ins Detail gehen. Jetzt suchen die anderen drei Miteigentümer und er aber nicht etwa nach einem neuen Pächter: Sie möchten die Hindenburg verkaufen.