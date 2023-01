Im Schwalmbruch in Niederkrüchten-Elmpt Neuer Aussichtsturm aus Stahl und Holz

Im Mai 2021 war es wieder mal so weit: Der Aussichtsturm im Elmpter Schwalmbruch wurde gesperrt. „Am Wochenende wurden plötzlich Schäden an den Treppen festgestellt“, erklärte Michael Puschmann, Geschäftsführer des Naturparks Schwalm-Nette, damals. Aus Sicherheitsgründen habe man den Turm, der rund eineinhalb Kilometer östlich des Wanderparkplatzes Tackenbenden an der Alten Zollstraße in Niederkrüchten-Elmpt lag und vielen Spaziergängern einen Blick über die Landschaft ermöglichte, für Besucher gesperrt.