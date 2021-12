Bauvorhaben in Niederkrüchten : Neue Wohnungen für Geflüchtete in Elmpt

Die GWG investiert rund 300.000 Euro in ein Objekt an der Straße „An der Wae“ in Niederkrüchten-Elmpt. Foto: Buschkamp Foto: Buschkamp

Niederkrüchten Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) investiert rund 300.000 Euro in ein Bau-Objekt, in dem sich früher der Jugendtreff befand.

Umbau an der Straße „An der Wae“ 7-9 in Niederkrüchten-Elmpt: Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) des Kreises Viersen hat das dortige Wohn- und Geschäftshaus aus dem Jahr 1968 vor Kurzem erworben, um es umzubauen und anschließend an die Gemeinde zu vermieten: Diese will dort ab 1. März „in erster Linie Geflüchtete und Asylbewerber unterbringen“, so GWG-Sprecher Peter Bauland.