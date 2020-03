Coronavirus in der Gemeinde Schwalmtal : Neue Termine für Schwalmtal

Schwalmtal Unter anderem wird der dreitägige Sommernachtstraum zum 50-jährigen bestehen der Gemeinde Schwalmtal auf Ende August verlegt.

In Schwalmtal sind weitere Veranstaltungen abgesagt worden: Die vom 27. bis 29. März geplante Aktion „Schwalmtal räumt auf“ wird verschoben. Abgesagt sind für 29. März der Waldnieler Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, die Osterwanderung des Heimatvereins Waldniel für 13. April, die Radtouren für 16. und 30. April sowie der Besuch beim Imker am 18. April. Ausfallen wird ebenfalls der für 9. und 10. Mai terminierte Wochenendworkshop des Sinfonischen-Rock-Orchesters. Abgesagt ist das für 17. Mai geplante Konzert „Akkordeonissimo – Da Capo“ ebenso wie die Aufführung „Vier im Revier“ am 29. Mai des Theaters an der Nieburgh.