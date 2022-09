Verein zur Förderung der Erinnerungskultur Viersen : Neue Stolpersteine, größerer Vorstand

Der Verein „Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933-45“ hat seinen Vorstand erweitert. Bei der ersten Mitgliederversammlung nach einer coronabedingten Pause wurden Mirko Danek und Julietta Breuer als Vorsitzende, Manfred Budel als Beisitzer wiedergewählt.

Neu im erweiterten Vorstand sind Franciska Lennartz , Mitarbeiterin des Kreisarchivs, sowie Erwin Riether , pensionierter Mitarbeiter des Kreises Viersen , als Kassenwart. Bis zum Jahreswechsel wird die Kasse noch kommissarisch von Dirk Bocks verwaltet. Die Mitgliederversammlung wurde auch zu einem Blick nach vorn genutzt. In Kürze erscheint eine Publikation über „Fremd- und Zwangsarbeit in Viersen von 1933 bis 1945“ von Franciska Lennartz, deren Herstellung der Verein finanziell unterstützt hat.

Auch der Antrag des Vereins zur Gründung eines NS-Dokumentationszentrums wurde diskutiert. Am 5. Dezember steht die nächste Verlegung von rund 20 Stolpersteinen zum Gedenken an NS-Opfer in Alt-Viersen an. Dabei will der Verein erneut mit Schulen zusammenarbeiten. Und: Die neue Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege Viersen, Beatrix Wolters, kündigte an, dass der Verein enger mit dem Verein zur Förderung der Erinnerungskultur zusammenarbeiten wolle.