Kommunalwahl 2020 : Grüne in Brüggen: „Wir haben nicht geputscht“

Brüggen Die Brüggener Grünen gehen mit einer neuen Mannschaft in die Kommunalwahl, der bisherige Fraktionschef erhielt keinen Listenplatz. Die neuen Ortsvorsitzenden der Grünen, Gaby Tröger und Ulrich Deppen, sprechen über ihre Ziele für den Ortsverband.

Tröger Die grundlegende Änderung besteht darin, dass wir weg wollen von einer personenbezogenen, hin zu einer sachbezogenen Ortspolitik. Wir wollen die Verantwortungen und Kompetenzen auf möglichst vielen Schultern verteilen. Das zeigt unsere Listenaufstellung mit einem Juristen mit an der Spitze, einem Verwaltungsfachwirt, der die Brüggener Verwaltung aus dem Effeff kennt. Nicole Kowarsch ist Vorsitzende des Werberings in Brüggen und bestens vertraut mit den Sorgen des Einzelhandels. Und die sind durch die Pandemie nicht geringer geworden! Hinzu kommt mit Ulrich Deppen jemand, der sich durch seine berufliche Ausbildung und seine Interessen seit fünf Jahren im Schwerpunkt um die gemeindlichen Finanzen sorgt, der sich aber auch mit seiner Lebenserfahrung vorbehaltlos in die Ratsarbeit einbringen wird. Mit Sonja Lankes und mit mir gibt es zwei ausgewiesenen „Grüne Gesichter“ in Brüggen und in Bracht. Sonja Lankes kennt die Befindlichkeiten der Menschen in beiden Orten. Ich habe Ratserfahrung, war in der vorausgegangenen Legislaturperiode bereits Ratsfrau.