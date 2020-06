Bildung in Viersen : Neue Schulleiterin fürs Albertus-Magnus-Gymnasium

Ursula Deggerich, Jahrgang 1964, tritt am 1. August ihre Stelle als Leiterin des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Dülken an. Foto: Bistum Aachen Foto: Bistum Aachen/Andreas Steindl

(mrö) Ursula Deggerich wurde zur Nachfolgerin von Thomas Kamphausen der bischöflichen Schule in Dülken bestimmt. Sie tritt die Stelle im August an. Ihr 45-jähriger Vorgänger wechselt ins Qualitätsmanagement.

Deggerich wurde 1964 in Rheine geboren, ist verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Nach dem Abitur studierte sie katholische Theologie und Sozialwissenschaften in Münster. Im Anschluss war sie von 1992 bis 1997 als Lehrerin im Ersatzschuldienst am St.-Bernhard-Gymnasium in Willich tätig. 1997 wechselte sie für 21 Jahre in das Dezernat Schule und Hochschule im Bischöflichen Generalvikariat Essen. Dort war sie im Laufe ihrer Tätigkeit für den Religionsunterricht an unterschiedlichen Schulformen zuständig. 2018 wechselte Deggerich als Schulrätin in die Abteilung Erziehung und Schule im Generalvikariat Aachen und war dort unter anderem auch zuständig für das AMG in Viersen. Eine enge Begleitung und Unterstützung von Personalplanung und Schulentwicklung gehörte dabei vor allem zu ihrem Aufgabenprofil.