Erweitertes Angebot am Edeka Markt Neue Schnellladestation am Edeka Markt in Elmpt

Niederkrüchten · Der Edeka Markt von Artur Peters an der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten-Elmpt baut sein Angebot an Ladestationen für Elektrofahrzeuge aus.

20.01.2023, 15:45 Uhr

Artus Peters hat eine Schnellladestation an seinem Edeka Markt aufstellen lassen. Foto: Edeka

Seit November 2020 gibt es bei Edeka Peters bereits eine Normal-Ladestation. Nun hat Artur Peters einen Schnelllader mit zwei Ladepunkten auf dem Parkplatz seines Marktes errichten lassen. „Wir freuen uns sehr, einen weiteren Beitrag zum umweltbewussten Fahren zu leisten. Die Normalladesäule haben unsere Kunden bereits sehr gut angenommen, sie ist oft belegt“, sagt Peters. Der neue Schnelllader soll die Ladezeit deutlich verkürzen. Peters: „Wir sind startklar, warten aktuell aber noch auf die Freigabe unseres Netzbetreibers. Sobald diese da ist, stehen unseren Kunden beide Säulen und damit noch mehr Ladepunkte zur Verfügung.“ Die Ladesäulen bei Edeka Peters akzeptieren nach Unternehmensangaben alle gängigen Ladekarten und werden in öffentliche Landkarten aufgenommen, damit sie auch in Navigationssystemen angezeigt werden.

(RP)