Feuerwehr in Viersen : Stadt investiert 600.000 Euro in neue Rettungswagen und Tragen

Stadt investiert 600.000 Euro in neue Rettungswagen und Tragen

Feuerwehr in Viersen

Viersen Die drei RTW sind unter anderem mit neuen elektrohydraulischen Fahrtragen ausgestattet, die den Patiententransport erleichtern sollen.

Die Feuerwehr Viersen hat drei neue Rettungswagen (RTW) in Dienst gestellt. „Dank eines luftgefederten Fahrwerks können Patientinnen und Patienten besonders schonend transportiert werden“, erklärt Stadtsprecher Frank Schliffke. Für die RTW und ihre Ausstattung hat die Stadt rund 600.000 Euro investiert.

Die neuen RTW erreichen nach Angaben des Stadtsprechers in der Spitze 130 Stundenkilometer und wiegen voll ausgestattet 5,3 Tonnen. „Sie ersetzen ältere Fahrzeuge aus den Jahren 2014 und 2016. Diese RTW bleiben als Notfallreserve bei der Feuerwehr Viersen“, so Schliffke.

Zur Ausstattung gehören neue „elektrohydraulische Fahrtragen mit adaptiver Beladeeinheit“. Damit sollen zum Beispiel Patienten mit bis zu 320 Kilogramm Gewicht transportiert werden können. „Die hohe Tragkraft wird im Rettungsdienst-Alltag immer häufiger benötigt“, erläutert Schliffke. „Heben und Senken der Liegefläche erledigt die Trage aus eigener Kraft. Rücken- und Beinteil sind verstellbar. So wird auch der Sitzendtransport einfach möglich.“ In dieser Stellung könne die Trage bis auf 1,25 Meter Länge verkürzt werden – „optimal für den Einsatz in kleinen Personenaufzügen“. Ein spezielles Mutter-Kind-Rückhaltesystem gehöre ebenso zur Ausstattung wie eine Beleuchtung. Diese könne bei Bedarf als Blaulicht eingesetzt werden.