Rettungspunkte in Viersen : Wie Waldbesucher in Not schneller gerettet werden

Wie Waldbesucher in Not schneller gerettet werden

Viersen Auch an der Niers sind neue Rettungspunkte zu finden. Die Holzpfähle dienen als Orientierungshilfe. Wichtig ist dabei der Zahlencode auf den Hinweistafeln.

In der Nähe des Eingangs zum Wildgehege auf den Süchtelner Höhen finden Waldbesucher nun einen Holzpfahl vor, an dem ein Schild mit Zahlencode befestigt ist. Auch an 26 weiteren Standorten in Viersener Wäldern und an der Niers sind diese sogenannten Rettungspunkte mittlerweile eingerichtet. „Bei Unfällen, aber auch bei der Meldung von Waldbränden entscheiden manchmal Minuten über den Erfolg eines Rettungs- oder Lösch-Einsatzes. Deshalb sind die Rettungspunkte ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit im erweiterten Stadtgebiet“, erläutert Frank Kersbaum, Leiter der Viersener Feuerwehr.