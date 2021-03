Treffpunkt in Brüggen-Born : Neue Platane steht am Patschel-Brunnen

Die neue Platane bildet jetzt den Mittelpunkt im Sitzkreis am Patschelbrunnen in Born. Foto: Paul Offermanns

Born Der Sitzkreis am Patschelbrunnen in Born wurde aufgewertet: Anwohner und Besucher in Born freuen sich über einen neuen Baum. Warum dessen Vorgänger weichen musste.

Eine neue Platane bildet jetzt den Mittelpunkt im Sitzkreis am Patschel-Brunnen in Brüggen-Born. Der Bauhof der Gemeinde Brüggen hat den neuen Baum jetzt gesetzt.

. „Das war unser Wunschbaum“, sagt Thorsten Merz, Vorsitzender der Heimatfreunde Born. Die Mitglieder des Vereins kümmern sich darum, den Patschel-Brunnen in Ordnung halten. Die vorher dort stehende japanische Zierpflaume haben viele Anwohner und Besucher bereits vermisst, weil sie im Frühling immer beeindruckende rosa-farbene Blüten zeigte, die roten Blätter bei Sonne Schatten brachten und bei Regen Schutz gewährten.

Doch den heißen und trockenen Sommer 2020 überstand der Baum nicht, er verlor mehr als sonst seine Blätter. Ein Fachmann der Gemeindeverwaltung stellte fest, dass die Zierpflaume nicht mehr zu retten sei.

Die neue Platane bekam gleich einen festen Stand. Durch Verstrebungen am Geäst wurde sie schon früh in Form gebracht, damit sie in der Krone in die Breite geht. Wenn sie grünt, soll sie Schatten spenden. Gerne verweilten dort bereits in der Vergangenheit Spaziergänger und Radfahrer und gönnten sich eine Verschnaufpause – sogar mit Picknick. Auch die Bouler, die nebenan ihre Schweinchen jagen, haben den Sitzkreis mit dem neuen Baum gern angenommen.

