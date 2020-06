Gründer in Viersen : Frischer Dünger fürs Gewächshaus

Gründer in Viersen

Das Gewächshaus für Jungunternehmen, Am Alten Gymnasium 6 in Viersen, liegt mitten im Stadtzentrum. Foto: Eifler, Katja

Viersen Das Existenzgründerzentrum soll der Mittelpunkt in einem jungen Viersener Start-up-Ökosystem werden. So sieht das Konzept der städtischen Wirtschaftsförderung aus, mit dem das gelingen soll. Dazu gehört eine „Fuck-up-Night“.

Von elf Büros im Gewächshaus für Jungunternehmen in Viersen sind aktuell sechs vermietet – der Rest steht leer. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) möchte das ändern und mehr Existenzgründer für Viersen begeistern. Die städtische Wirtschaftsförderung erarbeitet dazu nun ein Konzept. Das Ziel: „Wir müssen das Gewächshaus jünger, moderner, trendiger machen“, sagte Anemüller kürzlich in der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses. Lange Zeit sei das Gewächshaus ein Erfolgsmodell gewesen, aber: „Hier muss frischer Wind rein.“ Dorottya Kóthy-Wienhold von der Wirtschaftsförderung ergänzte, in Viersen solle „eine Art Start-up-Ökosystem etabliert werden“ – das Gründerzentrum soll dabei eine Schlüsselrolle spielen.