Corona im Kreis Viersen : Neue Parkregeln am Impfzentrum in Dülken

Auf der Heesstraße gelten jetzt Parkverbote. Und die Verteilung der Parkplätze rund ums Impfzentrum wurde neu geregelt. Foto: GRAFIK: MAPCREATOR, OSM, PODTSCHASKE

Dülken Am Impfzentrum für den Kreis Viersen gelten ab sofort neue Parkregeln. Der Kreis und die Stadt Viersen passten ihr bisheriges Parkraum-System an der Heesstraße an.

Hintergrund: Aufgrund parkender Besucher des Impfzentrums und parkender Anwohner kam es in den vergangenen Tagen – auch bedingt durch das Winterwetter – zu verengten Straßen; ein potenzielles Problem für Busverkehr und Rettungsdienst. Das neue Konzept ermöglicht Senioren kurze Wege zum Impfzentrum.

■ Entlang der Heesstraße gilt von Hausnummer 19 bis 49 jetzt ein Halteverbot, im weiteren Verlauf der Straße bis Hausnummer 1 ein eingeschränktes Halteverbot.

■ Die Anwohner der Häuser von Hausnummer 19 bis 43 (direkt gegenüber des Impfzentrums) dürfen mit einem Anwohnerparkausweis ihr Auto auf einem der Parkplätze (P A) am ehemaligen Krankenhaus abstellen. Diesen Parkplatz können Besucher des Impfzentrums zudem nutzen, um ihre Angehörigen nach der Impfung wieder abzuholen.

■ Am Parkplatz P1 vor dem Eingang des Impfzentrums können Besucher ihre Angehörigen kurz aussteigen lassen, um dann in Ruhe einen der anderen Parkplätze zu nutzen.