Bauvorhaben in Niederkrüchten : Neue Parkplätze in Venekoten

Neue Parkplätze in Venekoten

Bauvorhaben in Niederkrüchten

In Niederkrüchten entstehen zusätzliche Stellplätze. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Niederkrüchten Im Gemeindeteil Venekoten werden neue Längsparkplätze geschaffen. Zwischen je 15 bis 20 Stück sind an den Straßen „Venekotenweg“, „Am Mühlenbach“ und „Am Kapellenbruch“ geplant.

Deshalb wurde dort am Montag damit begonnen, die Grünflächen an den Straßenrändern zurückzuschneiden und die benötigten Flächen freizulegen. Danach werden Pflasterarbeiten ausgeführt. Die Verwaltung setzt damit einen Ratsbeschluss um. Der Niederkrüchtener Gemeinderat war im Juni einem Antrag des Anwohner-Vereins „Bürgerinitiative Venekotensee“ gefolgt, der wegen des Mangels an Stellflächen für weitere plädierte.