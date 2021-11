Buchvorstellung in Brüggen : Ortsgeschichte auf mehr als 900 Seiten

Die Autoren Paul Schrömbges, Margret Wensky, Reinhold Roth, Eva-Maria Willemsen und Ina Germes-Dohmen mit Bürgermeister Frank Gellen (v.l.). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Die neue Ortsgeschichte der Gemeinde Brüggen und Born umfasst zwei Bände mit rund 350 Abbildungen. Die Autoren beleuchten unter anderem das kulturelle Leben, Wirtschaft, Kultur, und Politik. Es geht aber auch um Bier und Streit.

Was lange währt, ist endlich da: Die schwergewichtige zweibändige Ortsgeschichte der Gemeinde Brüggen und Born wurde am Sonntag in der Burggemeindehalle der Öffentlichkeit präsentiert.

Wer war dabei?

Moderiert von WDR-Moderator Dieter Könnes präsentierten die Herausgeberin Ina Germes-Dohmen, Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und die Autoren Eva-Maria Willemsen, Reinhold Roth, Paul Schrömbges und Margret Wensky am Sonntagvormittag das Werk der Öffentlichkeit. Warum, fragte Könnes den Bürgermeister, gebe es nach dem Vorgängerband über Bracht von 2016 nun eine Geschichte von Brüggen und Born? „Dat Buch war jot“, fasste Gellen kurz, knapp und humorig zusammen und man habe überlegt, wie man das auch für Brüggen und Born hinbekomme.

In den zwei Bänden der neuen Ortsgeschichte sind auch einige historische Aufnahmen abgebildet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Wer hat an den beiden Bänden mitgearbeitet?

Ina Germes-Dohmen, die selbst ein Kapitel verfasste und die Aufgabe übernahm, alle Texte zusammenzufügen, hat ein hochkarätiges Autorenteam zusammengebracht. Jedes Kapitel sei wichtig, so Germes-Dohmen, alles hänge miteinander zusammen. „Ohne Margret Wensky allerdings hätten wir eine Lücke von 600 Jahren gehabt, sie kann die alten Schriften lesen.“ Als neue Autoren sind Marion Brüggler, Eva Cott und Christoph Keller vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege dabei. Zu den bewährten Autoren, die bereits bei der Ortsgeschichte von Bracht mitgearbeitet haben, zählen neben der Historikerin Margret Wensky Paul Schrömbges, Geologe Reinhold Roth, Georg Cornelissen, früher LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, Andrea Rönz und die Kunsthistorikerin Eva-Maria Willemsen.

Welche Themen findet der Leser in den Büchern?

Die Autoren beschreiben den Naturraum, die geologischen Standortfaktoren und die archäologischen Funde bis zum Mittelalter. Die historische Entwicklung vom 12. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs wird in zwei Epochenbeiträgen nachgezeichnet. Dann gibt es die politische Geschichte mit wechselnden Landesherrschaften und zahlreichen Kriegen, die Verwaltungs- und Siedlungsentwicklung und die Wirtschaftsgeschichte sowie das kirchliche, religiöse und kulturelle Leben. Im zweiten Band wird die Geschichte der beiden Gemeinden im Verlauf der letzten 100 Jahre dargestellt. In drei Epochenbeiträgen beschreiben die Autoren in großen Linien die politische Geschichte, die Zusammensetzung von Rat und Verwaltung, die Ortsentwicklung und die Wirtschaftsgeschichte in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, in der Nachkriegszeit und in den fünf Jahrzehnten seit der kommunalen Neugliederung. Auch die konfessionelle Geschichte, Schul- und Gesundheitswesen werden thematisiert. Der aktuellste Beitrag ist das Foto einer Ratssitzung unter Corona-Bedingungen.

Was kann Neues entdeckt werden?

Wussten Sie schon, dass in längst vergangenen Zeiten auf der Burg Bier gebraut wurde? Oder dass die Brüggener zeitweise so arm waren, dass die Eltern ihre Kinder nicht in die baufälligen Schulen schicken mochten? Oder dass auf der Burg große Gästescharen mit Ochsen, Wein, Fischen aus der Maas und Krebsen versorgt wurden? Und der ständige Streit zwischen den Brüggenern und den Bornern –– im Gegensatz zu heute, wie Germes-Dohmen betonte, wo man friedlich miteinander lebt.

Welche Motive findet der Leser auf den Fotos?

In den beiden Bänden gibt es etwa 350 Fotos. Historische Fotos aus längst vergangenen Tagen sind dabei, alte, fein gezeichnete Karten, Postkartenbilder, aber auch aktuelle Fotos. Historisch spannend sind Fotos einer Kaffeegesellschaft im Garten der Burg aus Weltkriegszeiten oder vergleichende Fotos des Klostergebäudes.

Wo kann ich die Bücher kaufen?