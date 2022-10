Engagement in Brüggen : Neue Leiterin für die DRK-Behindertengemeinschaft

Brüggen Nach langer Suche gibt es nun eine Nachfolge für Günter Caris, dem vorherigen Leiter der DRK-Behindertengemeinschaft beim Ortsverein Brüggen.

Natascha Römer hat die Leitung für die Behindertengemeinschaft mit Freizeitaktivitäten beim DRK-Ortsverein Brüggen übernommen. Nach langer Suche gibt es nun eine Nachfolge für Günter Caris. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin außerordentlich dankbar dafür, ein tolles Team an meiner Seite zu wissen, das mich unterstützt und engagiert mitarbeitet“, sagt die Erzieherin im DRK-Kindergarten Mevissenfeld und Rotkreuzlerin. 1978 startete das DRK mit Angeboten für Menschen mit Handicap, etwa mit Schwimmen, Tischtennis, Kegeln und therapeutischem Reiten, das Ehrenamtler leiteten. Das Vorhaben galt in der Region als Modellprojekt. Ein vom DRK-Kreisverband an der Brachter Gartenstraße zur Verfügung gestelltes Haus ist seit 1996 Heimat der Behindertengemeinschaft und der DRK-Aktiven. Alle Aktivitäten werden aus Spenden und mit eigenen Charity-Aktionen finanziert. Nach Paul Backes und Heinz Kirschner war Günter Caris 21 Jahre lang Leiter der Behindertengemeinschaft sowie Vize des langjährigen DRK-Vorsitzenden Gerd Schwarz; er setzte viele Akzente und initiierte Aktivitäten. Nach zweieinhalbjähriger Corona-Pause starteten im September die Neigungsgruppen Töpfern und Kegeln, Natascha Römer leitete die Neigungsgruppe Tanzen, die begeisterte Teilnehmer fand. off