E-Autos im Kreis Viersen Neue Ladesäulen im Kreis Viersen geplant

Wo finde ich eine Lademöglichkeit für mein E-Fahrzeug? Diese Frage beschäftigt immer mehr Autofahrer. Ein Grund für den Energieversorger NEW, in neue Ladepunkte im Kreis Viersen zu investieren. „Zu den Kosten und Ausgaben machen wir aber keine Angaben“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Auch Bundesmittel seien in den Ladesäulen-Bau eingeflossen.